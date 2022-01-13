شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع الإجازات .. تكثيف المتابعة والإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنا مع فترة الإجازات ، قامت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للمناوبة والمناوبين بتكثيف الجولات الميدانية من خلال وجود المديرين المناوبين على مدار الساعة، لمتابعة منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي ورواد بيت الله الحرام في كافة أروقة المسجد الحرام وساحاته ومراقبة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وحرص المديرون المناوبون خلال جولاتهم على متابعة التزام المعتمرين والمصلين بالتباعد الجسدي وفق الملصقات الموضوعة بما يحقق المسافات الآمنة المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية للحد من انتقال العدوى لاسمح الله , والتنسيق المباشر في كل ما يطرأ من ملاحظات مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، بما يضمن لهم البيئة الصحية المناسبة وبما يحقق أعلى مستوى من الخدمات في ظل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية ، في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد في أعداد القاصدين من الزوار والمعتمرين خلال هذه الأيام تزامنًا مع فترة الإجازة.