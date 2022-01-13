شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القوة الأمنية لدولة قطر للمشاركة في تمرين «أمن الخليج العربي 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت القوة الأمنية لدولة قطر المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 3)، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأكد قائد القوة القطرية الرائد يوسف الحمد عن جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وتحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء و رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.