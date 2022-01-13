شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشؤون البلدية يطلع على التجارب الناجحة لأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التواصل ونقل التجارب مع ممثلي عدد من أمانات المناطق

استقبلت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عدداً من القيادات والمهندسين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، وأمانة منطقه عسير ، وأمانة منطقه المدينة المنورة، وأمانة منطقة القصيم ، وأمانة منطقة جيزان، وأمانة منطقة نجران ،أمانة منطقة تبوك ، أمانة منطقة الحدود الشمالية ، أمانه محافظة الطائف ، وذلك للاطلاع على التجارب الناجحة لمشاريع الأمانة، وتأتي الزيارة من منطلق التواصل الفعال ونقل المعرفة بين الأمانات.

ويهدف اللقاء ، الى نقل التجارب الناجحة التي تم عملها في مشاريع أمانة المنطقة الشرقية، واستعرض خلال اللقاء استخدام مواد EPM في ردم حفريات المرافق العامة، واستخدام مواد +EPM في معالجة الهبوطات حول غرف التفتيش للخدمات، وكذلك استبدال الأغطية المعدنية بأغطية من الفايبر جلاس، والتي من شأنها استدامة وسهولة في الاستخدام، وتوفيراً للوقت والجهد والتكلفة.

كما اطلع الوفد على عرض مرئي قدمه مدير عام الاشراف م ماجد القرشي تم من خلاله شرح طريقة استخدام مواد بديله في المشاريع لتحسين جودة تنفيذ الطرق .

وفي ختام اللقاء تم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات حول العروض، ومناقشة عامة في سياق ما تم طرحه، وبعد اللقاء تم عمل زيارات ميدانية للوقوف على التجارب العملية لهذه المواد والاطلاع على آلية التنفيذ، ومشاهدة التجارب الناجحة في مواقع العمل ومن اهمها معدة اغلاق الحفر ووحدة التدخل السريع لنزح مياه الامطار ومعدة التصوير الرقمي للتشوهات البصرية ومعدة تنفيذ البردورات واستبدال حديد التسليح بالفايبر للخرسانة ..

وفي ختام الزيارة إلتقى فريق الوزارة ومختلف الامانات بمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والذي رحب بالوفد وأكد دعم أمانه المنطقة الشرقية لجميع الامانات من خلال نقل التجارب الناجحة ..