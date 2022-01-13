شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 32 منشأة ورصد 51 مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن الجولات الرقابية شملت نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضية 5,996 جولة رقابية، تم خلالها رصد 51 مخالفة، وإغلاق 32 منشأة مخالفة.

وتنوعت مخالفات الإجراءات الإحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.