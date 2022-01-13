الداخلية تجدد تحذيرها من عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص

جددت وزارة الداخلية نشر بيانها السابق حيال المخالفات لإجراءات الوقاية من كورونا، ومنها: دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات، وكذلك السماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشآت، وأيضا عدم تأمين المطهرات والمعقمات.

وتشمل المخالفات أيضًا عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد.

وتنوعت العقوبات حسب التالي:

1. غرامة قدرها 100 ألف ريال على المنشأة الكبيرة "من 250 موظف فأكثر" التي تسمح بدخول من لم يرتدي الكمامة أو لم توفر المطهرات والمعقمات.

2. غرامة قدرها 50 ألف ريال على المنشأة المتوسطة "من 50 إلى 249 موظف" المخالفة للاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

‏3. غرامة قدرها 20 ألف ريال على المنشأة الصغيرة "من 6 إلى 49 موظفين" التي تسمح بدخول من لم يرتدي الكمامات.

4. غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشأة متناهية الصغر "من 1 إلى 5 موظفين" المخالفة للاجراءات الوقائية.