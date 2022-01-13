السبت المقبل يشهد بداية برد البطين

يشهد يوم السبت المقبل 1443/6/12هـ بداية الشبط، وعدد أيامه 26 يوما، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين".

وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج ببرد البطين، ونجومها (النعائم- البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا، أول نجم منها هو "النعائم" يعرف عند العامة شباط الأول يزداد، فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي.

ووفقا للباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، فمن خلال الأرشيف المناخي تهب فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره.. وهو الطالع الرابع من الشتاء، تبدأ النخيل البواكير في الطلوع.

وأضاف: تقول العرب "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقَصُر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم". وأضاف الحصيني أنه من المتوقع أن يوافق دخول الشبط موجة برد.