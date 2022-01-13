شكرا لقرائتكم خبر عن 1387عاملاً وفنياً لصيانة ونظافة مدارس الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل فرق الصيانة والنظافة بإدارة التشغيل والصيانة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أعمالها الضرورية بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال استعداداً للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك لجعلها بيئة آمنة وصحية. وتعمل 25 فرقة صيانة تضم 137 فني صيانة على صيانة أعمال الكهرباء ، والسباكة ، والتكييف "بارد ، حار" ، في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، وإصلاح جميع الأعطال الكهربائية إن وجدت والتأكد من عدم وجود أي عطل أو خلل يشكل خطورة على الطلاب والطالبات ، فيما يعمل 1250 عاملاً نظافة على رفع جاهزية نظافة جميع المدارس (بنين وبنات) ومرافقها المختلفة من "فصول بكامل محتوياتها مع مقاعد وطاولات الطلاب والسبورات واللوحات الإرشادية والشبابيك ونظافة المكيفات" ومعامل ومختبرات وغرف إدارية ، ونظافة الخزانات السفلية والعلوية ، وتعقيم المدارس بالمطهرات اللازمة ، وتوفير أدوات النظافة لكل مدرسة وأدوات التعقيم . وتستمر هذه الجهود دون توقف حتى عودة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الثالث والعشرين من يناير الحالي. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا " رنية والخرمة وتربة والمويه وميسان" لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في بيئات تربوية آمنة وصحية.