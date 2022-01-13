شكرا لقرائتكم خبر عن «العيادات عن بُعد» تواصل عملها في صحة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصحة في جدة خدمة " العيادات الإفتراضية " في مرافقها الصحية من خلال إتاحة إمكانية حضور الموعد الطبي " عن بُعد " للمستفيدين عبر تطبيق صحتي و تتيح هذه الخدمة التواصل المباشر بين الأطباء و مرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض ( سواءً مكالمات صوتيه أو فديو مع إمكانية إرسال المرفقات من صور و غيرها ) ، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة ( من طلب للتحاليل و صرف للأدوية على سبيل المثال ) ، و ذلك بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية بكل يسر و سهولة ، و تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد ، بالإضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة ، كما تساعد الخدمة على الحد من انتشار العدوى ، و زيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد و الوقت اللازمَيْن للحصول على خدمة الرعاية الصحية .

و أوضحت صحة جدة أن الخدمة متاحة في منشآتها الصحية بالتنسيق مع مجدولين الخدمة و تتم عن طريق تطبيق صحتي ، حيث بلغ عدد الحجوزات منذ إطلاقها في شهر أبريل 2021 م حتى اليوم ( 136.765 ) حجز ، كما أنه خلال الموعد الإفتراضي سيتم تقييم الطبيب لحالة المريض على أكمل وجه و سيتم توجيههم للمستشفى في حال حاجتهم للحضور لمقر المنشأة الصحية ، و في حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا سيُقدَّم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة ( عن بُعد ) ، و من ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق صحتي ، و تصله رسالة بوقت الموعد و تاريخه ، محتوية على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة مع رابط لتحميل تطبيق صحتي .