شكرا لقرائتكم خبر عن 1490جولة تفقدية على مساجد وجوامع الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، خلال الأسبوع الماضي، (1490) جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الضوابط الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح المدير العام للفرع مرزوق بن عبدالله الرويس، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة, وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة. وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للإسهام في منع انتشار الفيروس.