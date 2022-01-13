شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن محمد: مواصلة العمل لتحقيق رؤية المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، أمس الأول، مركزي النظيم والقلت، حيث التقى أهالي مركز السلمانية وهجرة درب الإبل، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليه في مكانه، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها. وكان في استقبال سموه عند وصوله رؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين، واستمع لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.