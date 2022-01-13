شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع بذور برية على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، مبادرة لتوزيع البذور البرية على المواطنين، بهدف زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين.

وتواكب المبادرة الحملة الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع، بمشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية وجمعية حماية البيئة بحفر الباطن، والجهات الحكومية الأخرى؛ للمساهمة في ازدياد رقعة الغطاء النباتي المفقود وتعويض الفاقد نتيجة الممارسات الفردية الخاطئة «الاحتطاب والرعي الجائر»، التي أدت إلى انحسار مساحة الغطاء النباتي في المملكة، وكذلك تمكين القطاع غير الربحي وتفعيل الشراكات المجتمعية.