شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «تفاؤل» بتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية «تفاؤل»، بجوار متنزه الملك عبدالله بالأحساء، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

مرافق متنوعة

واطلع سموه على مرافق المبنى، الذي يحتوي على 10 مرافق متنوعة، تستهدف خدمة مرضى السرطان وذويهم، ويتضمن ناديًا رياضيًا، وصالونًا نسائيًا، ومعرضًا توعويًا تقنيًا دائمًا، ومكتبة بحثية عن أمراض السرطان، ومركز علاج طبيعي، وعيادات استشارية، وناديا للأطفال.

برامج ومعارض

وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، ويُعد ذلك تجسيدا لخدمة المجتمع وتفعيلا لدور الجمعية في التنمية والرعاية، مؤكدا أهمية تطوير خدمات الجمعية، وتقديم خدمات متميزة للمرضى، بالإضافة لتوعية كل أفراد المجتمع، ودعا الله العلي القدير أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل.

مشروع نوعي

بدوره، عدّ رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان بالأحساء محمد العفالق، مشروع مركز «تفاؤل» نوعيا وفريدا في المنطقة لما يُقدمه من برامج توعوية وتأهيلية وترفيهية، وما يتضمنه من قاعة متعددة الأغراض، تُعقد فيها المحاضرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية، ومعرض دائم ومكتبة بحثية في مجال المرض، وآخر ما توصلت إليه البحوث، إضافة إلى نادٍ صحي وتأهيلي ومركز متخصص للأجزاء والبدائل التعويضية، ومقر إداري للجمعية، وذلك على مساحة 2500 متر مربع، وبتكلفة 15 مليون ريال تقريبًا.

بث التفاؤل

وأضاف: سيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023م، مؤكدا حرص الجمعية على تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وتحفيز المواطنين والمقيمين على الكشف المبكر عن الأورام وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى وإبراز نجاحاتهم وإبداعاتهم وقصصهم وتجاربهم، التي تنشر الأمل وتبث روح التفاؤل في نفوسهم ونفوس أفراد المجتمع.

فحص الماموجرام

وأشار العفالق إلى خضوع أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة في الأحساء لبرامج الكشف المبكر، وتم الكشف على آلاف حالات الأورام في مراحلها الأولى، التي يمكن علاجها 95 % منها بدون تدخل جراحي، مؤكدًا استكمال فحص الماموجرام لسرطان الثدي خلال العام الماضي 2021م لـ 6680 سيدة، و4019 مواطنًا لسرطان القولون.

برامج وخدمات

يذكر أن فريق عمل الجمعية نفذ عدة برامج وخدمات أهمها برامج نقل المرضى من منازلهم إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فمنذ انطلاق الخدمة تم نقل أكثر من 1700 مستفيد، وتم علاج 81 مستفيدًا ببرنامج علاج المقيمين المصابين بالسرطان بتكلفة تزيد على 4 ملايين ريال، فيما استفاد من المنح التعليمية والتدريبية أكثر من 713 مستفيدًا، إضافة إلى ما قدمته برامج الأجهزة والتعويضات، والدعم النفسي، وبرامج خاصة للأطفال من خدمات.

برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين

الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من 2023م

مشروع نوعي يقدم برامج توعوية وتأهيلية

تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان