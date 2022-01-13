شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الأحساء تكتنز العديد من الموروثات.. وتضم أكبر واحات النخيل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - موروثات ومنتجات

وأكد سموه أن الأحساء تكتنز العديد من الموروثات، إضافة إلى العديد من المنتجات الوطنية، ومن أبرزها التمور والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن واحة الأحساء التي تضم أكثر من 2.2 مليون نخلة، تُنتج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوّق على مستوى المملكة والوطن العربي وتُصدّر إلى جميع أنحاء العالم.

رقم عالمي

وأضاف سموه: تُعد واحة الأحساء أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، وتُوّج ذلك بتحقيقها 11 رقما قياسيا عالميا مدوّنا في سجلات موسوعة غينيس العالمية، والمُدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونسكو.

أصناف نوعية

ونوه سموه بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة إنتاج التمور بما يحقق الأهداف، تماشيا مع تطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة «يحفظها الله» نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

مناخ تسويقي

من جانبه، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان م. عصام الملا أن الأمانة وضعت الخطط التطويرية لفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة لتعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج وتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتحويلها من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.

أركان متعددة

وأشار إلى أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة، وتنوع برامجه والفعاليات المصاحبة له سيدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وسيُثري القطاع السياحي بالأحساء من خلال المشاركات الشعبية للحِرَف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية.

حضور التدشين

حضر التدشين صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وأمين الأحساء م. عصام الملا، ورئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

تضم 2.2 مليون نخلة تنتج أجود أصناف التمور