شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة تضبط 89 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1289 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 89 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، 11 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وشددت الأمانة على أهمية رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة. فيما دَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات «940» لمعالجتها.