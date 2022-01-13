شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 1330 مدرسة بالشرقية «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، على تهيئة المرافق المدرسية لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال وذلك عبر خطة عمل وفق محاور محددة تتعلق بعملية تهيئة الفصول الدراسية وتوفير الاحتياجات الضرورية من حيث تنظيف المدارس ووضع الملصقات التعريفية لتحقيق التباعد الجسدي، واتباع التعليمات المطلوبة وتوفير الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالجانب الوقائي، وذلك بهدف استقبال 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في 1330 مدرسة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن إدارة التعليم وكافة مكاتبها ومدارسها وفرق عملها بمختلف الإدارات تعمل بما يسهم في تحقيق العودة الآمنة للطلاب والطالبات، التي تهدف للحفاظ على سلامتهم أولا، وذلك من خلال تطبيق الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من الهيئة العامة للصحة «وقاية» إلى جانب تطبيق كافة النماذج التشغيلية داخل المدارس، ومن ثم تقديم كافة الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

من جهتها، أطلقت إدارة الإعلام والاتصال خطة إعلامية عبر منصاتها الرسمية تضمنت رسائل تربوية ومجتمعية تؤكد أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي مما يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.