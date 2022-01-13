عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين

ضعف الوجود
جاء ذلك من خلال تعليقات المحامين والمهتمين على لائحة المنصات الإلكترونية التي طرحتها الهيئة السعودية للمحامين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث قال زياد الجار الله: «يجب تعديل المادة 12 وتخفيض المقابل المالي لترخيص منصة الوساطة، حيث إن مبلغها تعجيزي ويسهم في رفع التكلفة التشغيلية مما يرفع نفقات التسجيل على المحامين والعملاء».
وأضاف زياد أن المقابل المالي المرتفع سيؤدي إلى ضعف وجود منصات الوساطة في السوق مقارنة بمنصات المنشأة القانونية وسيضعف الاستثمار في المنصات، وبذلك يجب تخفيض المقابل المالي لمنصة الوساطة في حال كان طالب الترخيص محاميا مرخصا له.
خدمات خاصة
وعلق أحد زوار المنصة قائلا: «المقابل المالي عال جدا، هل بمقابل هذا الترخيص أن تكون المنصة معتمده لدى وزارة العدل، وهل يمكنني من ربط بعض الخدمات الخاصة بتوكيل طالب الخدمه وبين المحامي».
وقال زائر آخر: «اشتراك المحامي عال جدا، وعند إضافة 300 محام لمزاولة النشاط على أقل تقدير لعمل منصة ذات جودة عالية سيتم دفع 150 ألف ريال».
من أهداف لائحة المنصات الإلكترونية
01 تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية
02 حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من المنتحلين
03 تمكين المحامين من أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة
04 موثوقية التعامل مع المحامين، من خلال قنوات مرخص لها
05 تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة
06 توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية
07 تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونية
08 حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم
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