شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى فيينا يوضح للمبعوث الأمريكي إرهاب إيران بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا و سلوفينيا و سلوفاكيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، عبر صفحته الرسمية في "تويتر"، "سعدت اليوم باستضافة إخواني سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والمندوبين الدائمين للمنظمات الدولية في فيينا باجتماع مع السيد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران".

وأوضح أن الاجتماع استعرض خلاله "مالي" آخر التطورات في محادثات فيينا، معلقاً "تم التأكيد من قبلنا على الشواغل الأمنية تجاه البرنامج النووي الإيراني وتدخلات إيران في المنطقة لزعزعة الأمن من خلال دعمها للميلشيات الإرهابية".