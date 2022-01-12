شكرا لقرائتكم خبر 52 ألف جولة رقابية صحية للتأكد من الاحترازات بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، نفذت صحة الشرقية 52728 جولة رقابية خلال العام الماضي2021م.

وأوضحت الأمانة أنها تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق الالتزام بصحة الشرقية التي تتولى مهام التفتيش والرقابة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

من جانبها نفذت أمانة المنطقة 1289 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

الجولات الرقابية شملت:

