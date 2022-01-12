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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة.

وأوضح مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم اللحياني، أن الإدارة كثفت الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، من خلال عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما يجري تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة مستخدمين 34 ألف لتر يوميا من المعقمات.

من جهة أخرى استقبلت وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، عددا من المستفيدات من خدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بحضور مديرة وحدة خدمات المستفيدات هند المنعمي.

واطلعت الدعدي خلال الاستقبال على طلبات المستفيدات.

وأكدت على الإدارات ذات العلاقة بدراسة جميع الطلبات، وإفادة المستفيدات بالإجراءات التي تمت على طلباتهم، وتقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعزيز منظومة الخدمات المقدمة داخله.

وذكرت الدعدي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل بشكل دوري على استقبال من يرغب في الاستفادة مما تقدمه من خدمات إدارية وإنسانية، لمرتادات الحرمين الشريفين، وذلك حرصا منها على تسخير كافة الطاقات والإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.