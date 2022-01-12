تسجيل 5362 إصابة بكورونا وشفاء 2499 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5362 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 2499 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593,545 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 552,057 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8899 حالة.

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