شكرا لقرائتكم خبر إصدار 4500 وثيقة منح أراض الكترونيا بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص باستحداث نظام الكتروني يعمل في مسار مقنن آليا لإصدار وثائق المنح البلدية، فيما أصدرت الأمانة 4500 وثيقة منح الكترونيا.

وأوضحت مستشارة أمين العاصمة المقدسة المهندسة ريهاف الشريف، أن الأمانة بدأت بالتنسيق مع كتابة العدل لإفراغ المنح البلدية الكترونيا التي خصصت لمستحقيها مسبقا، حيث بدأ العمل بدراسة وتحليل للإجراءات المتبعة في السابق ثم تمكنا من بناء نظام الكتروني يبدأ منذ بداية إدخال البيانات من المكتب الهندسي والتدقيق والمراجعة من قبل الإدارة العامة للأراضي والمنح ثم يتم اعتمادها من قبل أمين العاصمة المقدسة الكترونيا وترسل الوثائق الالكترونية لكاتب العدل لإصدار الصكوك وإرسال رسالة نصية على جوال المواطنين المسجل.

من جانبه أكد مدير عام الأراضي والمنح المهندس أيمن مطر، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية منح الوثائق والصكوك لمن صدرت لهم تلك الأوامر وأتمتة الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي للأمانة، مضيفا أن العملية سارت بشكل صحيح ومحكم ومن ثم إدراجها في المحافظ الكترونيا بنظام المعلومات الوطني.

إلى ذلك نفذت الأمانة متمثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية التابعة لوكالة الخدمات 200 جولة ميدانية على مجمعات مساكن العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للعمالة، وتوفير التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الأمانة الجميع الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.