6 مناطق موعودة بالأمطار خلال نهاية الأسبوع

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في 6 مناطق من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، حيث يتوقع أن يبدأ تأثر هذه المناطق بأمطار خفيفة إلى متوسطة يوم غد ومنها المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

وتزداد الفرصة يومي الجمعة والسبت على المناطق المذكورة لتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد، ولا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الجمعة والسبت على إجزاء من الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة المكرمة.

في غضون ذلك هطلت أمطار غزيرة على المدينة المنورة، في حين اكتست جبال ومزارع وطرقات عدد من محافظات ومراكز منطقة الباحة أمس بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية من مدينة الباحة ومحافظة بني حسن.