شكرا لقرائتكم خبر عن «المحيميد» يبحث تطوير التعاون مع مدير الهلال الأحمر بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد مع مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، تعزيز التعاون القائم بين الرئاسة وهيئة الهلال الأحمر، وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك وتكامل المنظومة الصحية بالحرم المكي الشريف تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- تجاه توفير بيئة صحية وآمنة تحقق كافة معايير التميز في مستوى الخدمات المقدمة يما يضمن أداءهم النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

واطلع المحيميد خلال لقاءه مع مدير عام هيئة الهلال الأحمر على عدد من برامج والمبادرات التطويرية التي تقوم بها الهيئة في الحرمين الشريفين، ومنظومة الخدمات الصحية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع الاستعداد الكامل للقوى البشرية، وتكثيف تواجد الفرق الإسعافية على مدار الساعة مثمناً تلك الجهود العظيمة التي تصب في توفير البيئة الصحية التعبدية لقاصدي ورواد بيت الله الحرام، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحفاظ على سلامة المسجد الحرام وقاصديه من الفيروسات والأمراض وتهيئة بيئة صحية خالية من الأوبئة والأمراض.