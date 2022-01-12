شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير الشرقية يُدشن مهرجان تمور الأحساء المُصنّعة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة انتاج التمور

- أمير الشرقية: الأحساء تكتنز العديد من الموروثات التي نعتز بها

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022" ، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الاحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الأحساء تكتنز العديد من الموروثات التي نعتز بها إضافة إلى العديد من المنتجات الوطنية ومن أبرزها التمور والمحاصيل الزراعية، مشيراً سموه إلى أن واحة الأحساء التي تضم أكثر من 2.2 مليون نخلة، تُنتج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوّق على مستوى المملكة والوطن العربي وتُصدر إلى جميع أنحاء العالم، وتُعد أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم وتُوّج ذلك بتحقيقها 11 رقماً قياسياً عالمياً مدوناً في سجلات موسوعة غينيس العالمية، والمُدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونسكو.

ونوه سموه بحرص المزارعين والتجار على إنتاج أصناف نوعية والاستفادة من وفرة انتاج التمور بما يحقق الأهداف، تمشياً مع تطلعات ودعم قيادتنا الرشيدة "حفظها الله" نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جانبه، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عصام الملا، أن الأمانة وضعت الخطط التطويرية لفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة لتعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج وتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتحويلها من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.

وأشار إلى أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة، وتنوع برامجه والفعاليات المصاحبة له سيدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وسيُثري القطاع السياحي بالأحساء من خلال المشاركات الشعبية للحرف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وأمين الأحساء المهندس عصام الملا ورئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق.