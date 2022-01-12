شكرا لقرائتكم خبر عن «الغطاء النباتي»: نثر 10 أطنان من البذور في مختلف أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بنثر أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع انطلاق حملة لنجعلها خضراء.

حيث شملت البذور التي تم نثرها ثمانية أنواع هي: الرغل والسدر والفرس والروثة والعرفج والغاف الخليجي والرمث والضمران.

كما تضمنت حملة "لنجعلها خضراء" أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير ونثر البذور بتوفير عديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

يذكر أن المركز أطلق حملة لنجعلها خضراء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة ودعم عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات البيئية، وجهود آلاف المتطوعين.