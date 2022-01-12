تعمل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الغرف التجارية، على حصر جميع المواقع المناسبة لإقامة الأنشطة الترفيهية سواء المبنية أو المواقع المفتوحة في مختلف مناطق المملكة، لتمكين المنشآت العاملة في الترفيه من الاستفادة من هذه المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من منطلق دور الهيئة في دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار بقطاع الترفيه. معلومات مطلـــوب حصـــــرها اسم الموقع مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع ومواقف السيارات العدد الأعلى للطاقة الاستيعابية تحديد طبيعة المنطقة مدى جاهزية المكان من بنية تحتية وخدمات مدى سهولة الوصول للموقع الموقع مملوك لجهة حكومية أو للقطاع الخاص المنطقة الإدارية التي يقع الموقع ضمن نطاقها المدينة التي يقع بها الموقع الإحداثيات الجغرافية للموقع شرح مختصر عن الموقع والتعريف بالأنشطة



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | حصر مواقع الأنشطة الترفيهية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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