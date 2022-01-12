شكرا لقرائتكم خبر عن تكريب النخيل وغرس الشجيرات في شوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تكريب النخيل، وغرس عدد من الشجيرات «النيم - الفيكس - الأكاسياء»، وتنظيف الواشنطنيا، وتسميد ورقي للغطاء النباتي، وذلك في إطار متابعة وصيانة المرافق البلدية، وضمن الأعمال الميدانية من خلال تشجير الشوارع والطرق الرئيسية والميادين في حاضرة الدمام.

وواصلت البلدية أعمال تقليم وتحديد المسطحات الخضراء، وغرس الشتلات، وصيانة أنظمة الري، والتمديدات للمنطقة التابعة للبلدية، في ميدان طريق الملك فهد مع طريق «الظهران - الجبيل»، وذلك ضمن الخطة المعدة لصيانة المرافق البلدية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، شددت البلدية الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، ما أسفر عن رفع عدة بسطات عشوائية، ومصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وذلك في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.