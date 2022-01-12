شكرا لقرائتكم خبر عن مقام على مساحة 125 ألف م2.. «حفر الباطن» تسكن مقرها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي لـ ”الخليج 365” أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وافتتاحه مبنى الأمانة الجديد، يجسّد اهتمام سموه بأعمال الأمانة، والبلديات التابعة لها، وحرصه الدائم على تقديم أرقى الخدمات للمواطن في شتى المجالات.

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسموه على حرصه واهتمامه المتواصل، وبوافر الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن على متابعته المستمرة لأعمالنا وتحفيزه الدائم لنا وتذليل كافة الصعوبات، التي تقف أمام إنجازات الأمانة وأعمالها، وكذلك لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على مؤازرته ومساندته الدائمة لأمانة محافظة حفر الباطن».

وتابع أن الأمانة بدأت سكن مقرها الجديد، الواقع خلف كوبري التأهيل الشامل، بعد أن أتمت عملية البناء، والاستغناء عن المبنى القديم، الواقع بمنتصف المحافظة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، موضحًا أن المبنى مقام على مساحة تقدر بـ 125368م2، وبمسطح بناء 3626م2، ويضم المبنى المكاتب الإدارية ومكاتب الوكلاء ومكتب أمين المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الاستشارية والدعم الفني وما إلى ذلك، ويقدر عدد المكاتب في هذا المبنى بـ 250 مكتبًا، إضافة إلى منطقة المسطحات الخضراء، ومواقف السيارات.

وبيّن أن المبنى الجديد يراعي بيئة عمل جاذبة، ويلبي احتياجات موظفي الأمانة، ويراعي ظروف ومتطلبات المراجعين، وأنه إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات الحضارية، التي ستستمر بمشروعات وإنجازات أخرى تخدم مسيرة رقي وتطور محافظة حفر الباطن وأحيائها وقراها وهجرها.