شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 25 خدمة إجرائية إلكترونية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت الإدارة العامة للتحول الرقمي بأمانة محافظة الأحساء، 25 خدمة إلكترونية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021، لتعزيز مساعي الأمانة في تطوير الأنظمة الإجرائية، ومنها رقمنة الهيكل التنظيمي للأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة الشاملة والتميز المؤسسي، وتطوير نظام تحديث الموقع الجغرافي للصكوك ونظام تعديل الصكوك وضم الزوائد التخطيطية، وتحسين آلية العمل في محطات الرصد المساحي، وترقية نظام فرز ودمج الأراضي، وإجراء تحديثات لنظام رخص البُنى التحتية بالتعاون مع وكالة المشاريع.

تظلمات وشكاوى

وشملت كذلك تنفيذ تحديثات لنظام إدارة أعمال لجنة التظلمات والشكاوى، وإطلاق التقديم الإلكتروني لوظائف المستخدمين والبنود «برنامج تمهير»، وإطلاق الرابط الإلكتروني للأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال، والعمل مع فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنقل مركز البيانات ضمن مشروع توحيد مراكز البيانات، والربط مع بوابة الفرص الاستثمارية «فرص»، والتكامل مع الخارطة الاستثمارية بالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار وتنمية الإيرادات، وتحديث العمليات الرقمية مع المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»، والتكامل مع برنامج معلومات إدارة المشاريع.

تسريع المعاملات

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن تطوير نظام تحديث الموقع الجغرافي للصكوك يُسهم في تحديث الصكوك القديمة، التي بها قصور في المعلومات مثل «اسم المخطط - رقم القطعة - اسم الحي»، وغير ذلك من معلومات بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسريع إنجاز المعاملات، بينما يُتيح نظام تعديل الصكوك وضم الزوائد التخطيطية للمستفيدين تعديل بيانات الصكوك «حدود ومساحات الأرض وضم الزوائد التخطيطية» عبر المكاتب الهندسية المعتمدة.

منصات خدمية

ولفت إلى إطلاق 3 منصات إلكترونية خدمية تتمثل في الخدمة الإلكترونية لتصاريح مواقف «عربات الكرفان» بشاطئ العقير، وخدمة شكاوى المواقف مدفوعة الأجر، ومنصة الشؤون القانونية لإدارة أعمال الإدارة العامة للشؤون القانونية.