شكرا لقرائتكم خبر عن 53 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من العام 2021م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي. وأوضحت «الهيئة» أن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 25 منشأة لم تسجل في نظام «رصد»، و9 منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر «اللحظي» لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من «الهيئة».

وتراقب «الغذاء والدواء» مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني «رصد»، وذلك بهدف ضبط توافر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.