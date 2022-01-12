شكرا لقرائتكم خبر عن 4652 إصابة بكورونا.. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعافي 2051 آخرين، فيما بلغت الحالات الحرجة 190 بارتفاع 36 حالة عن اليوم السابق.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 588183 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 549558 حالة، وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل حالتين، ترفعان الإجمالي بالمملكة، منذ بدء الجائحة إلى 8897.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.