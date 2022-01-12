شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف جولة على المنشآت الصحية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية 52728 جولة رقابية، على المستشفيات والمجمعات الصحية والصيدليات ومراكز اللقاح، خلال عام 2021، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وذكرت صحة الشرقية أنها تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام بصحة الشرقية التي تتولى مهام التفتيش والرقابة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية مطلق الجلعود إدارة الصحة العامة ممثلة بلجنة رصد السلوكيات، وبالتعاون مع الجهات المعنية، مستمرة في تكثيف جهودها التوعوية والوقوف على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، من إبراز تطبيق توكلنا وباركود التجمع وارتداء الكمامة والتباعد وتوفر المعقمات أثناء زياراتها للمنشآت الحكومية والمجمعات والأماكن العامة والمطاعم للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن حرص صحة الشرقية على رصد هذه السلوكيات يأتي ضمن خطة وزارة الصحة في قياس نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات، مشددا على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي

وحث أفراد المجتمع على المبادرة بالحصول على الجرعة التنشيطية لمن أكمل مدة 3 أشهر على الجرعة الثانية، حرصا على تقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية مع الجهات المختصة خلال الأيام القادمة على المجمعات والمنشآت التجارية.