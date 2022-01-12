شكرا لقرائتكم خبر عن 217 جراحة تكميم معدة وتحويل مسار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المستشفى أنه تم إجراء الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم التي تراوحت بين 40 و55 وبعد المتابعة المستمرة، ثم مباشرة العمليات، التي كلّلت جميعها بالنجاح.
وأوضحت صحة حفر الباطن أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية، وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة؛ فالمريض يتم تحويله إلى عيادة التغذية، ويتبع خططًا علاجية تناسب حالته بحسب الوزن والكتلة، وبعد المتابعة المستمرة، وإقرار التدخل الجراحي، يتم إجراء الفحوصات الإشعاعية، والتحاليل المخبرية، والإجراءات التحضيرية للعملية. كما يتم تحديد الإجراء المناسب لجراحة السمنة من خلال الفريق الطبي، والتي تشمل: التكميم، أو تحويل المسار، وبعد توضيح الإجراء المناسب للتدخل الجراحي للمريض، والحصول على موافقته الخطية، يتم إجراء الجراحة، ومتابعتها بجناح التنويم. وبعد التأكد من نجاح العملية، يغادر المريض المستشفى في اليوم التالي من العملية، مع التوصية بمتابعة حالته بعيادة السمنة في العيادات الخارجية.