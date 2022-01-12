شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية في الأحساء.. يضع حجر أساس مبنى «تفاؤل».. ويدشن «ويا التمور أحلى 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق حزمة من الأعمال والمشاريع في المحافظة

يشرف الحفل السنوي لـ«غرفة الأحساء»

بحث التطور الزراعي وإثراء التجربة العلمية

إتاحة أصناف النخيل أمام السائح تحقيقا لرؤية 2030

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حزمة من الأعمال والمشاريع في محافظة الأحساء، ويضع سموه حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء «تفاؤل» والذي يحتوي على النادي الصحي لمرضى السرطان، ومركز إداري للجمعية، ويعتبر أول مركز متخصص في المملكة لمرضى السرطان لتعزيز الوقاية من الإصابة بالمرض لكافة أفراد المجتمع، والذي يستفيد منه ما يقارب الـ 2000 شخص من المصابين بالسرطان «رجال، نساء، أطفال» في محافظة الأحساء، وذلك بتكلفة 10 ملايين ريال.

بيئة جاذبة

ويقع مشروع مركز تفاؤل في مخطط جنوب الهفوف مقابل منتزه الملك عبدالله البيئي، ومساحة المشروع تمتد على شارع 60 م وشارعين فرعيين بمساحة 2380.76م، ويستهدف خلق بيئة جاذبة وممتعة للمستفيدين، والتخلص من أعباء إيجار مقر الجمعية والمستودعات، وتوفير الاستدامة المالية للجمعية، من خلال استثمار مقر النادي، ودعت الجمعية إلى مشاركتها الأجر، والمساهمة في هذا المشروع؛ لمواصلة العمل به.

معرض تقني

والمركز به نادٍ صحي، وعلاج طبيعي لمرضى السرطان، ومعرض توعوي تقني ذكي؛ للوقاية من الإصابة بمرض السرطان، ومكتبة متخصصة لأمراض السرطان، ومشغل نسائي متخصص للمرضى، ونادٍ ترفيهي تطويري للأطفال المصابين بالسرطان، ومطبخ للغذاء الصحي، إضافةً إلى عيادات استشارية للمرضى وذويهم.

النخيل والتمور

ويزور سموه مركز النخيل والتمور بالأحساء، نظير ما حققه المركز، وحصوله على شهادة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد أصناف نخيل في العالم، بعدد 127 صنفًا مختلفًا، والذي يعمل على تكوين قاعدة بيانات لها، وتأصيلها، والمحافظة عليها من الانقراض وتسهيل عمل الدراسات والأبحاث الفسيولوجية والمورفولوجية في هذه الأصناف ومدى ملاءمتها للظروف المناخية المحلية.

تطور زراعي

ويستهدف المركز إتاحة هذا البنك للزوار والسياح ليكون أحد محطات مسار السياحة الزراعية، لما له من دور كبير في التطور الزراعي وإثراء التجربة العلمية، وإتاحة أصناف النخيل الوطنية والدولية أمام السائح تحقيقا لرؤية مملكتنا 2030.

مهرجان التمور

ويدشن سموه مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وبهذه المناسبة أشار أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان م.عصام الملا إلى أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للمهرجان تأتي تأكيدًا لدعم سموه الكريم لتعزيز المستهدفات الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء، وأن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهات سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، لها الأثر البالغ في تحقيق التكاملية المشتركة، وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء، وصولًا إلى تحقيق أهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور.

خطط تطويرية

وأكد الملا أن الأمانة وضعت ضمن مستهدفات المهرجان عددًا من الخطط التطويرية لكافة الفعاليات والبرامج المصاحبة، بما في ذلك سوق التمور المصنعة، سعيًا إلى تعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.

أركان متعددة

وأوضح أن المهرجان يشهد أركانًا متعددة، ومصانع وطنية، بالإضافة إلى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له ومن بينها «المشاركات الشعبية للحِرَف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية»، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وإثراء القطاع السياحي بالأحساء.

البرج الشمالي

ويفتتح سموه كذلك، البرج الشمالي التابع لمجموعة الموسى الطبية، وأعرب مالك الموسى المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حضوره وتشريفه ورعايته افتتاح البرج الشمالي، والذي يعتبر أكبر صرح طبي في المنطقة، مؤكدًا أن نجاح التجربة السابقة في تقديم رعاية طبية مميزة لأبناء المنطقة هو ما دفع المجموعة نحو تقديم ما هو مميز وجديد.

وقال: إنه تم بناء البرج الشمالي على مساحة 75 ألف متر مربع، وبارتفاع 17 طابقًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 220 سريرًا؛ لترتفع طاقة المستشفى الإجمالية إلى 500 سرير، وعلى امتداد 5 طوابق تحت الأرض، تستوعب 500 سيارة.

علاج السرطان

وأوضح أن البرج يضم 60 عيادة، تشكل 3 مراكز تميز، وهي مركز العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، ومركز علم الأعصاب، الذي يقدم برنامجًا متكاملًا لإدارة السكتة الدماغية، إضافةً إلى مركز قلب متقدم مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية القلبية مثل غرف العمليات المتكاملة Hybrid OR ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية ويضم أكبر مركز متكامل لعلاج الأورام والسرطان في المنطقة.