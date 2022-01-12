شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 37 طن غذاء للأسر المحتاجة بكابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان الشقيقة، ووزّع المركز، أمس الأول، 800 سلة غذائية تزن 37 طنا و150 كيلو جراما، في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 400 أسرة. وتأتي المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز، لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مكافحة الأمراض

من جانب آخر، قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية خدماته العلاجية لـ 1.819 مستفيدا خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

توعية وتثقيف

وراجع قسم التسجيل والفرز 700 مستفيد، وقسم الملاحظة 395 شخصا، وعيادة التنويم 24 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 700 شخص. كما راجع قسم المختبر 168 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 700 مريض، وقسم التوعية والتثقيف 110 مراجعين، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

إعادة التأهيل

وفي مأرب، قدّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خدماته الطبية المتنوعة لـ595 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

علاج فيزيائي

وقُدِّمت 1.530 خدمة لهم، حيث بلغت نسبة الذكور 88% ونسبة الإناث 12%، بينما شكّلت نسبة النازحين 84% والمقيمين 16% من إجمالي المستفيدين. فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ328 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية. كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي التي تنوّعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 267 مريضًا.