عاجل | الثاني الابتدائي في المدرسة للمرة الأولى

قادت جائحة كورونا إلى حالة نادرة، تحدث لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي، إذ سيعود طلاب الصف الثاني الابتدائي، للدراسة حضورياً بعد أقل من أسبوعين، وسينتظمون في قاعة الدراسة دون مرورهم بمقاعد الصف الأول الابتدائي، حيث جاءت كورونا قبل نحو عامين، قبل أن يتم تسجيل هؤلاء الطلاب في مدارسهم، ما يعني أنهم لم يشاهدوا الفصول الدراسية لمدارسهم قط، ولم يمروا بتجربة الأسبوع التمهيدي ولا الدراسة حضورياً في الصف الأول.

تحديات

ورغم جهود معلمي المرحلة الابتدائية، الذين نجحوا بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، في تدريس طلابهم عن بعد باستخدام كافة الوسائل التقنية، إلا أن بعضهم سيعاني من تفاوت مستويات الطلاب، ووجود فاقد تعليمي لدى بعضهم، كما سينكشف المستوى الدراسي الفعلي للطلاب والطالبات، مما يتطلب حلولاً علاجية سريعة، وقياس مستويات الطلاب، والعمل على خطط دراسية تضمن إعادتهم للجو التعليمي المعتاد، حيث سيكون الطالب معتمداً على مذاكرته واستيعابه، بدلاً من مساعدة أولياء الأمور لهم، وخاصة الأمهات اللاتي لازمن أبناءهن طوال العامين الماضيين، وكان لهن الدور الأكبر في مساعدتهم.

احترازات

ويبدى أولياء أمور تخوفهم، من عدم وعي الطلاب الصغار بمخاطر المرض وعدم التزامهم بالاحترازات والتباعد ولبس الكمامات، في ظل تكدس الطلاب وزيادة أعدادهم في غالبية المدارس الحكومية، فيما يرى آخرون أن تطبيق نظام المجموعات بتقسيم دوام الطلاب على فترات، حل جيد لكنه سيشتت الطلاب أيضاً، ويجعلهم حائرين بين التعليم الحضوري وعن بعد، مما يزيد من صعوبة متابعتهم للدروس.

تطمينات

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، ذكرت في المؤتمر الصحفي الخاص بجائحة كورونا أول من أمس، أن عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري، هو مطلب أسري وأن قرار العودة ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري، من دون انقطاع لجميع المراحل الدراسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول مجموعة العشرين، مؤكدة أن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مستمران، بالتزامن مع التعليم الحضوري، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي.

اختبارات حضورية

وذكرت الشهري أن جميع الطلاب والطالبات، سيؤدون اختباراتهم للمواد الأساسية حضورياً، خلال الفصل الدراسي الثاني، ومن يتعذر عليه أداء الاختبار ستتم إعادة جدولة اختباره حضورياً مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الشهري أن هناك فئة من الطلاب والطالبات، في المرحلتين الإبتدائية ورياض الأطفال، لديهم أعذار صحية معتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية» وهؤلاء ستكون دراستهم عن بعد.

وحققت التعليم أكثر من 51 مليون درس افتراضي، منذ بدء الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع العاشر، وأكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي.

التعليم عن بعد

89.880 ساعة عمل

9.239 حصة

120 مليون مشاهدة

23 قناة بث مباشر

37.296 ساعة بث فضائي ومباشر