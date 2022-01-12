شكرا لقرائتكم خبر عن الابتدائي ورياض الأطفال.. 3 مجموعات للطلبة في «النموذج العالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم 3 نماذج تشغيلية «منخفض، ومتوسط، وعالٍ»، لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، بدءًا من يوم الأحد 23 يناير الجاري، في حين تقع 97% من إجمالي المدارس ضمن نطاق المستويين المنخفض والمتوسط. وتهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمناطق ومحافظات المملكة، والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة.

وتحقق مدارس المستوى المنخفض التباعد الكامل بين الطلبة في القاعات الدراسية والمعامل، وتسمح مساحة فصول المدارس ذات المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، كما تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في القاعات والمعامل من خلال تقسيم طلبة الفصل إلى 3 مجموعات. وتتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريًا، والالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة، ومتابعة الوضع الصحي لمنسوبي المدارس، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتجهيز الفصول والمدارس بتقنيات البث المتزامن، وتدريب المعلمين والمعلمات على إدارة الفصل المتزامن، إضافة إلى استكمال دروس جميع المواد الدراسية في قنوات عين، والمواد الإثرائية في بوابة عين.

انطلاق المهاموتبدأ اللجان المشكلة أداء مهامها بداية الأسبوع القادم بعد انتهاء الإجازة المدرسية، وذلك بتوفير الاحتياجات كافة، ووضع الملصقات التوعوية التي تتناسب مع الفئات العمرية، وتدريب الكوادر الإدارية والمعلمين على آلية التعامل مع الاحتمالات التي قد تواجههم أثناء عودة الطلاب.

ووجهت وزارة التعليم الإدارات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، بتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، من خلال توفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات والاحتياجات التي تضمن السلامة والعودة الآمنة للجميع، ودعت المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس الى التهيئة النفسية للطلبة، والاحتفاء بعودتهم، وطمأنتهم، وتعزيز مهاراتهم، خاصة في المواد الأساسية «القراءة والكتابة، والعلوم، والرياضيات».

ومن المتوقع أن يكون دوام الهيئة الإدارية خلال الأسبوع المقبل في الفترة الصباحية؛ للعمل على تجهيز وإعداد المدارس والمتطلبات اللازمة مع استمرار عمل الهيئة التعليمية في الفترة المسائية من خلال منصة مدرستي حتى يوم الخميس ، ليكون بعدها الدوام حضوريا مع عودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

تجهيز المرافقإلى ذلك، بدأت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية في تهيئة الظروف المدرسية كافة، استعدادا لاستقبال طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال.

وشملت الاستعدادات تجهيز المرافق، والتعقيم، وإصلاح الأجهزة والأعطال، وتوفير وسائل الأمان المناسبة لهذه الفئة العمرية، بما يحقق الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وسائل التوعيةمن جهته، قال المختص بالإدارة والإشراف التربوي د. موسى السلامي : مع إعلان وزارتي التعليم والصحة العودة الحضورية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال بتاريخ 23 يناير، فهناك مسؤوليات عاجلة لقادة وقائدات المدارس في فترة الاستعداد القادمة للعودة، ومن أهمها الاستعداد، ليس فقط توفير أدوات النظافة والتعقيم للطلاب وهيئة التدريس، وإنما بوضع برنامج توعوي مناسب يتضمن تعريف الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الاحترازات، وكيفية تطبيق التباعد الجسدي، والاستفادة من البرامج والشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال في هذا الجانب، إلا أن المهمة ذات الأولوية القصوى في التخطيط لها خلال هذه الفترة هي تصميم برنامج لتشخيص وعلاج الفاقد في متطلبات التعلم السابقة.

حملة إعلامية

وبينت المختصة في التعليم والطفولة سارة النانية، أن المعنيين بالتوعية للعودة الآمنة للمدارس، ليس فقط قيادة المدارس والمعلمين، ولكن لا بد من تطوير حملة إعلامية اجتماعية على المنصات الإعلامية من تلفزيون ومواقع تواصل ، للتوعية بكيفية تطبيق الاحترازات والتباعد أثناء الدوام أو الخروج وفي أثناء الحصص، كما أن أولياء الأمور من آباء وأمهات يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية التوعوية.

عدد الطلبةويبلغ عدد طلاب المدارس بالمملكة 6.187.776، بينهم 2.970.289 طالبا، و3.217.487 طالبة، ويتجاوز عدد طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال نصف طلاب التعليم العام بالمملكة، إذ تبلغ نسبة طلاب الابتدائية 49.7 %، ورياض الأطفال 6.3 % في حين تبلغ نسبة طلاب المرحلة المتوسطة 22.5 %، وطلاب المرحلة الثانوية 21.1 %، ويتوزع 721.843 من طلاب التعليم العام على المدارس الأهلية، و5.119.953 طالبا بالمدارس الحكومية، و345.998 بالتعليم الأجنبي، في حين يبلغ عدد المدارس 30.625 مدرسة، بينها 26.248 مدرسة حكومية و4377 مدرسة أهلية، وتبلغ مدارس رياض الأطفال 2013 حكومي، و125 للأهلي، و12.661 للابتدائي الحكومي، و1392 للأهلي، أما بالمرحلة الثانوية فبلغت المدارس الحكومية 3994 والأهلية 730.