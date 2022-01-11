شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يحقق أعلى مستويات معايير تحليل البيانات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على شهادة المستوى السابع في نضج وتطبيق الحلول التقنية في مجال تحليل البيانات الصحية من قبل الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية «HIMSS - AMAM».

ويعد هذا المستوى أعلى معيار لقياس درجة نضج نظم وأساليب توظيف البيانات الصحية من خلال التحليل والدراسة والاستفادة من النتائج داخل المؤسسات الصحية في بناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وينضم مستشفى التخصصي إلى نخبة المراكز العالمية المتميزة في الرعاية الصحية التي استطاعت الوصول إلى هذا المستوى الرفيع في مجال التحليل المتقدم للبيانات.

وأوضح رئيس شؤون تقنية المعلوماتية الصحية للمؤسسة العامة للمستشفى الدكتور أسامة السويلم أن بيانات الرعاية الصحية أصبحت واحدة من أكثر الأصول أهمية وقيمة في ظل التطور الهائل في تقنية جمع وتحليل البيانات الصحية، وسيسهم هذا التوظيف العملي والتطبيقي للبيانات في رسم ودعم القرارات الطبية والتشغيلية داخل المستشفى بما يعود بالفائدة للمريض والممارس الصحي والفريق الإداري التنفيذي.

وأضاف بأن المستشفى استحدث أساليب جديدة للاستفادة من البيانات للمساعدة في تشكيل رعاية صحية قائمة على البيانات، حيث ستصبح الرعاية الصحية أكثر مرونة وتخصصا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.