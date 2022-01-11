تطوير جودة مختبرات الغذاء والدواء ومكافحة المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس مذكرة تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال الدراسات والأبحاث المخبرية، والاستفادة من إمكانات وخبرات الطرفين. ومثل الهيئة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما مثل مكافحة المخدرات مديرها العام اللواء محمد القرني. وتهدف المذكرة إلى تطوير مختبرات الطرفين فيما يتعلق بتأسيس وتطوير متطلبات الجودة في المختبرات وطرق التحليل المستخدمة، وإجراء الدراسات والأبحاث المخبرية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية والعلمية.

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