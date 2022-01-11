شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال مقترحات المشاريع البحثية المدعومة بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران أمس الأول استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية المدعومة في مرحلتها الـ11 لعام 2022، ويستمر ذلك حتى 30 يناير الحالي.

وأوضح عميد العمادة، الدكتور ماطر محنشي، أن البرامج المدعومة هي برنامج الفرق البحثية، وبرنامج الشراكات البحثية، وبرنامج بحوث منطقة نجران، إضافة إلى برنامج دعم الأولويات الوطنية في البحث والابتكار، مشيرا إلى أن توجهات الجامعة البحثية تركز على التخصصات الحديثة ومتطلبات سوق العمل كتوجهات الطاقة والتقنية والمياه والموارد المتقدمة، وكذلك العلوم الإنسانية النظرية والإدارة والاقتصاد والصحة العامة.

وأكد أن العمادة وضعت الجدول الزمني للبرامج، بدءا من التقديم من تاريخ 10 يناير الحالي حتى 30 من الشهر نفسه عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية بواسطة الباركود المرفق بالإعلان، فيما سيتم الإعلان عن المقترحات البحثية المقبولة بتاريخ 15 فبراير المقبل، وتوقيع العقود مع الباحثين المقبولة مشاريعهم من تاريخ 15 فبراير حتى تاريخ 22 من الشهر ذاته، مطالبا الراغبين في التقديم بالاطلاع على الشروط والآليات لكل برنامج حسب اللائحة التنظيمية للبرامج البحثية على الموقع الالكتروني لعمادة البحث العلمي.