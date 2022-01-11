إجراءات احترازية مكثفة بمجمع كسوة الكعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة كافة الاستعدادات والإجراءات الصحية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته. وأوضح مدير المجمع فيصل مدني أن الهدف من الإجراءات سلامة الجميع من العاملين والزوار للمجمع.



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