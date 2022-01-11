الداخلية تكمل استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الداخلية استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية، الذي يقام تنفيذا لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ37. ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر. أهداف التمرين:





تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني.



رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة.



رفع مستوى الجاهزية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.



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