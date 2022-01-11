منصة إلكترونية للقبول الموحد في جامعة خالد

وتسعى الجامعة إلى توفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، والإسهام المجتمعي بالتوظيف الأمثل للموارد. كما تهدف إلى تطوير جودة التعليم والتعلم، وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة، فضلا عن تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع.
قد أنشئت الجامعة في 1419، وصدرت الميزانية الأولى ضمن الميزانية العامة للدولة، لتنضم إلى منظومة الجامعات السعودية.
من أهداف الجامعة
تطوير جودة التعليم والتعلم
توفير بيئة أكاديمية جاذبة
دعم البحث العلمي وتطويره
تطوير الدراسات العليا
تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع
تطوير الأداء المؤسسي
تنمية الموارد المالية
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