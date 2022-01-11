شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله - .

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".