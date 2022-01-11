شكرا لقرائتكم خبر الأجواء الماطرة تحفز سكان الشرقية على الرحلات البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة الشرقية الأيام الماضية، أهالي المنطقة وزوارها للتمتع بالرحلات البرية والاسترخاء في أجوائها الجميلة ونسيم البر العليل؛ المعروف بطبيعته الخلابة، ورماله الذهبية، لقضاء أجمل الأوقات، بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها.

وحفز موسم الأمطار والشتاء مبيعات قطاع الرحلات ومبيعات التجزئة لترتفع إلى مستوى مميز في ظل التوجه الكبير للسياحة الصحراوية والاستمتاع بها.

وأصبحت المخيمات التي هيأتها أمانة المنطقة الشرقية مقصدا رئيسا لأهالي المنطقة وزوارها خصوصا في هذه الأيام والتي تشهد إقبالا كبيرا من العوائل والشباب من مختلف المناطق، لاعتدال الأجواء، وذلك عبر متنزه بري جهزته الأمانة ووفرت فيه سبل الراحة للمتنزهين.

وبموقع المتنزه البري، أكد أحد بائعي الخيام عبدالله الرويشد، تزايد الإقبال على المخيمات بشكل يومي ويصل ذروته في إجازة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الموسم بدأ من شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تسارع هواة التخييم لاقتناء مستلزمات التخييم من الخيام والجلسات والمناقل ومراجيح الأطفال للتمتع بهذه الأجواء.

وعد أحد المخيمين فهد هزاع الخالدي، التخييم متنفسا للعوائل بهدف الاستمتاع بالأجواء الجميلة وليتمكن الأطفال باللعب والركض على مساحة كبيرة من الرمال الشاسعة.

يذكر أن المخيم البري بالشرقية يبعد عن مدينة الدمام 20 كلم على الطريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، وتبلغ مساحة كل مخيم 3000 م2، ونظرا لخصوصية المخيمات حددت بين كل مخيم وآخر 40 مترا، لتحقيق التباعد الاجتماعي.