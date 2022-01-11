إقبال على معرض «فنن» بشتاء جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد معرض «فنن»، أحد برامج مهرجان شتاء جازان 22 «هذي أيامنا»، إقبالا متزايدا من قبل زوار المهرجان، وذلك بمقره بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ويتجول الزوار في أقسام المعرض الذي يستمر 10 أيام، مطلعين على معروضاته من اللوحات الفنية التي تشمل 25 لوحة تشكيلية و17 صورة فوتوغرافية، و5 أعمال فنية منحوتة، إلى جانب مشاركة 30 فنانا في ركن الرسم الحر، و14 خطاطا في ركن الخط العربي.

وتصدرت لوحة فنية رسمت على الزجاج بعنوان «تحت راية سيدي» ولوحة تشكيلية أخرى لسمو ولي العهد، واهتمامات زوار المعرض، إلى جانب العديد من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية عن تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية وحياتها الاجتماعية.

يذكر أن المعرض يستقبل زائريه يوميا من الساعة الـ5 وحتى الـ11 مساء.