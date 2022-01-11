القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بحيازة وعرض مواد مخدرة وسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره، بمنطقة الحدود الشمالية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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