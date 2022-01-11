مجلس الوزراء يقر انضمام المملكة للتحالف العالمي للمحيطات

عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم، ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته مع عددٍ من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

مبادرة الحوار السودانية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

الملف اليمني

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، وما يبذله تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق من جهود لدرء التهديد عن المنطقة، وتأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مع استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالبحار.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- تعديل المادة 7 من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية لتكون بالنص الوارد في القرار.

- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة والنرويج.

- الموافقة على انضمام السعودية إلى التحالف العالمي للمحيطات.

- إنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

- التباحث مع قطر في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

- التباحث مع أوكرانيا في شأن مشروع اتفاقية في مجال العلوم والتقنية والابتكار.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

- تعديل الفقرتين (6) و(7) من المادة (الثانية) من تنظيم وزارة الرياضة لتكونا بالنصين الآتيين: "6- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي. 7- وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي، وإدارتها".

- تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف التجارية، إلى مركز يرتبط تنظيميا بوزير البيئة والمياه والزراعة.

- اعتماد الحساب الختامي لجامعة بيشة لعام مالي سابق.

الترقيات والتعيينات

ــ تعيين بندر بن خربوش الذويبي على وظيفة (أمير الفوج السادس) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ــ تعيين علي بن محمد المسعود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية سعد بن عبدالعزيز التميمي إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية سليمان بن إبراهيم التويجري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (14) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية عبدالرحمن بن سليمان الغضبان إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالله بن ناصر الغازي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية محمد بن ناصر الحيدر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.