شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة تحصيل المخالفات بنظام مزاولة المهن الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تسجيل وتحصيل المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الحكومية, ومعالجة وتحرير ومتابعة مخالفات نظام المزاولة إلكترونيًا، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يصب في تنظيم منظومة عمل المخالفات الهندسية في القطاع، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الربط سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد، مبينًا أنها تمكِّن مخالفي النظام من إتمام الاستعلام عن المخالفات الصادرة، وإشعار المخالفين آليًا، والتحصيل ومتابعة التقرير المرتبط بالمخالفة، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة يتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات المهنية المشكَّلة بقرار من معالي وزير التجارة لإيقاع العقوبات اللازمة وفق النظام، مفيدًا بأنه يمكن لمخالفي النظام الاعتراض على المخالفات والغرامات خلال 60 يومًا من صدور قرار لجنة النظر في المخالفات.

وأضاف أن الخدمة تعد خطوة تطويرية في خدماتها لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي؛ تمكينًا للمستفيدين من أصحاب الأعمال والمنشآت الهندسية والأفراد لاستعراض مخالفاتهم المرتبطة بنظام المزاولة بطريقة سهلة ودقيقة على مدار الساعة؛ توظيفًا لأحدث التقنيات للوصول إلى أعلى مستويات الموثوقية، مؤكدًا اهتمام الهيئة بدعم مفهوم الخدمات الإلكترونية من خلال تركيزها على خدمة المستفيد إلكترونيًا.