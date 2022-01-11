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الرياض تستضيف عمومية اتحاد وكالات الانباء العربية اليوم

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الدمام - شريف احمد - • الاجتماع يستمر يومين بهدف تنسيق الجهود لتعزيز الحراك الإعلامي العربي

تحت رعاية وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ، تستضيف الرياض مساء اليوم ولمدة يومين اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية "فانا".

وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير وممثلوا 22 وكالة انباء عربية ، لبحث سبل تفعيل التعاون الصحفي والاعلامي المشترك بين وكالات الانباء العربية ، وتنسيق الجهود لتعزيز الحراك الاعلامي العربي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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