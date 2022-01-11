الرياض تستضيف عمومية اتحاد وكالات الانباء العربية اليوم

تحت رعاية وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ، تستضيف الرياض مساء اليوم ولمدة يومين اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية "فانا".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع